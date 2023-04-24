Україна відмовилася від «ювілейних» атак на росію на прохання США — WP

З посиланням на «злив» з Пентагону газета The Washington Post пише, що Головне управління розвідки України буцімто планувало удари по Москві на 24 лютого 2023 року, але США нібито «попросили відкласти» атаки.

Журналісти видання з посиланням на документи повідомили, що до першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну очільник ГУР Кирило Буданов нібито наказав одному з офіцерів «готуватися до масових ударів 24 лютого з усього, що є у ГУР».

Зазначається, що також нібито планувалась морська атака з використанням тротилу на чорноморське місто Новоросійськ, яка мала стати «символічною операцією», що продемонструвала б здатність України завдавати удари далеко по російській території.

22 лютого «ГУР погодився, на прохання Вашингтона, відкласти удари» по Москві, пише видання з посиланням на нібито «злитий» секретний звіт ЦРУ.

Як зауважує WP, в документах не пояснюють, «хто саме втрутився і чому українці погодилися відступити».

Зазначається, що вже через тиждень після річниці великого вторгнення росія звинуватила Україну в «спробі ударів безпілотників по інфраструктурі», зокрема, поблизу Москви.

Деякі офіційні особи США вважають атаки на територію росії, особливо скоєні зброєю США, ризикованими, оскільки російський диктатор володимир путін через них нібито може вдатись до використання тактичної ядерної зброї, пише видання.

Також у приватних розмовах офіційні особи США та Європи «висловлюють своє захоплення» Будановим, проте його зухвалість «іноді змушує їх нервувати».

Нагадаємо, 24 квітня під Москвою впав дрон з 17 кг вибухівки.

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