Коли в Україні запровадять 12-річну шкільну програму: відповідь МОН

В Україні планують запровадити 12-річну систему шкільної освіти у рамках реформи. Проте це станеться не раніше 2027 року.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

«Перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено», — зазначили у МОН.

Освітяни наголошують, що навчальний процес має бути послідовним і безперервним.

«Згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році — як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах», — йдеться у повідомленні.

Освітяни додали, що війна стала викликом для усієї системи освіти, зокрема й для реформи та запровадження 12-річної програми.

МОН спільно з експертами наразі шукають різні варіанти його подолання. Тому прискорений перехід у відомстві не розглядають.

Нагадаємо, у 2023 році учні 4 і 9 класів не складатимуть державну підсумкову атестацію.

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