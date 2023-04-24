СБУ затримала колишнього українського розвідника Романа Червінського — ЗМІ

У понеділок, 24 квітня Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обовʼязків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського за перевищення службових повноважень.

Про це виданню «Українська правда» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Справа стосується невдалого викрадення російського літака, яке, за даними слідства, призвело до ракетної атаки росії по аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині у липні 2022 року.

До слова, пресслужба СБУ про його затримання поки що не повідомляла.

Зазначається, що 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід 25 квітня. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що клопотатиме про його арешт.

Підозру Червінському оголосили за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести так звану спецоперацію — заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині, на який нібито мав прилетіти російський пілот. У спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

Нагадаємо, що внаслідок удару росіян по «Канатовому» один військовий загинув і 17 отримали поранення. Також унаслідок цієї атаки Україна втратила два винищувачі.

Раніше СБУ затримала киянина, який допомагав російським ЗМІ створювати фейки про війну.

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