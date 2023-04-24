У «Дії» відтепер можна отримати витяг про несудимість: як це зробити

У застосунку «Дія» відтепер можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років

Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», — пояснив міністр.

Як отримати витяг про несудимість

Щоб мати змогу скористатися послугою, необхідно оновити додаток до останньої версії.

Потім перейдіть у розділ «Послуги». Далі потрібно обрати «Довідки та витяги» — Витяг про відсутність судимості.

Після цього необхідно вказати тип та мету запиту й заповнити дані про себе. Далі — надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних та не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Приблизно за 5 хвилин має прийти сповіщення з готовим документом.

Раніше Chas News розповідав, як оформити довідку про несудимість через «Приват 24».

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