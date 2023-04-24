Україна наближається до обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» — Буданов

Україна наближається до обміну полоненими з росією у форматі «всіх на всіх». Керівник української розвідки вважає, що це цілком реально.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Ми в принципі, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей», — повідомив Буданов.

Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій.

«Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час», — уточнив він.

Нагадаємо, останній великий обмін полоненими відбувся 16 квітня, на Великдень. Тоді вдалося визволити з російського полону ще 130 українських воїнів.

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