Іран за останні півроку передав росії 300 тис. артилерійських снарядів — WSJ

За останні півроку передав Іран через Каспійське море росії понад 300 тис. артилерійських снарядів та мільйон патронів.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційні дані та документи, з якими вона ознайомилась.

За інформацією офіційних осіб на Близькому Сході, остання партія іранської зброї для росії була відправлена на початку березня на борту російського вантажного корабля «Расул Гамзатов». На кораблі було 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами.

Зазначається, що делегація Ірану в ООН і Міноборони росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу. Відмовилася від коментарів і Рада національної безпеки Білого дому.

WSJ пише, що США та їхні союзники шукали способи зірвати поставки зброї росії з Ірану. За словами офіційних осіб США, в основному Іран використовував вантажні літаки для доставки зброї в рф, що робило втручання практично неможливим. А дії у Каспійському морі зажадають допомоги від колишніх радянських республік на його узбережжі.

Нагадаємо, наприкінці березня видання WSJ писало, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони.

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