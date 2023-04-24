Найкращий смартфон для фото: чому саме iPhone?

За Айфонами давно закріпилася слава ідеальних смартфонів для фотографій. Звісно, серед конкурентів також вистачає достойних екземплярів. Але з кожною новою моделлю Apple продовжує вдосконалювати камери, і iPhone 14 не є винятком. А згідно з чутками, що ширяться мережею, iPhone 15 Ultra буде укомплектовано перископічним об’єктивом з 10-кратним оптичним зумом. Втім зараз iPhone 14 Pro Max вважають одним з найкращих смартфонів для фотографа та любителя селфі, адже він має безліч функцій та можливостей.

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Чому для фотографій варто вибрати iPhone

Одна з причин, чому iPhone 14 є оптимальним вибором для створення неперевершених світлин, – його камери:

на задній панелі iPhone 13 та 14 Pro Max знаходиться потрійна камера;

модуль складається з ширококутного об’єктива, телеоб’єктива та ультраширококутної камери;

основний об’єктив має 48 Мп;

допоміжні – кожен по 12 Мп;

фронтальна камера для селфі та спілкування – 12 Мп.

Це дозволяє робити фото під різними ракурсами та з застосуванням численних ефектів. Цілком зрозуміло, що виробник запропонував покупцеві найкращу оптику виробництва Sony.

Це 7-лінзові об’єктиви з широкою діафрагмою, завдяки чому світлини добре деталізовані та яскраво забарвлені.

Функціонал камер на iPhone

Велику кількість мегапікселів мають камери й інших виробників. Але для отримання фото студійного рівня треба враховувати й інші чинники, передовсім апаратну складову. Саме продуктивний процесор з нейронним прискорювачем забезпечує реалістичність світлин.

Серед доступного користувачеві функціонала зробимо наголос на таких функціях:

Smart HDR 4 обробляє зображення в режимі реального часу, щоб зробити їх більш деталізованими та живими;

Deep Fusion використовує машинне навчання, щоб створювати фотографії з високим рівнем деталізації та меншою кількістю шумів;

Apple ProRAW дозволяє отримувати детальні фотографії у форматі RAW та гнучкіше обробляти їх у програмі обробки зображень.

Іншими цікавими функціями є різноманітні фотоефекти. Зокрема це портретний та нічний режими. Портретний режим використовує штучний інтелект для створення ефекту глибини поля. Нічний режим покращує якість зображення за слабкого освітлення навіть у майже суцільній темряві.

Своєю чергою потужний процесор A16 Bionic на iPhone 14 Pro Max надає змогу обробляти фото в режимі реального часу. Тобто, фотограф чи блогер не проґавлять жодного цікавого кадра. При цьому не треба довго налаштовувати пристрій.

iPhone чи смартфони на Андроїді для фото?

Айфон має кілька переваг для створення фото та роботи з графікою:

Камери на iPhone завжди мають високу якість та унікальні функції, які не завжди доступні на Android пристроях;

Операційна система iOS забезпечує оптимальну швидкодію графічних програм. На iPhone можна обробляти фотографії швидше та ефективніше, ніж на смартфонах з Android;

Apple постійно працює над покращенням якості камер та збільшенням їхнього функціонала. Наприклад на Айфон 15 отримаємо перископ з 10-кратним зумом.

Загалом, iPhone – ідеальний смартфон для роботи з графікою та отримання незабутніх світлин професійного рівня. Серед конкурентів також є гарні варіанти, наприклад нова лінійка Samsung Galaxy S23. Остаточний вибір – за покупцями.