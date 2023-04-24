«Вагнерівця», який зізнався у розстрілі українських дітей, побили та затримали у рф — Gulagu.net

У Саратовській області затримали екснайманця «ПВК Вагнера» Азамата Улдарова, який раніше зізнався у вбивстві сотень українців, зокрема дітей у Бахмуті й Соледарі. Затримали його на вході до місцевого відділення Слідчого комітету. Разом із силовиками там були «вагнерівці», які побили Улдарова і пообіцяли вбити його за свідчення проти засновника ПВК Євгена Пригожина.

Про це заявив Володимир Осєчкін, засновник російської правозахисної компанії Gulagu.net.

Осєчкін дізнався про побиття від самого Улдарова — той зателефонував на його номер під час інтервʼю в прямому ефірі (розмова потрапила на відео).

У Gulagu.net запідозрили, що «вагнерівці» дізналися про час та місце допиту Улдарова в місцевому Слідчому комітеті або від співробітників СКР, або від представників МВС.

Зізнання Азамата Улдарова: що відомо

Раніше двоє колишніх командирів-«вагнерівців» серед яких був Азамат Улдаров зізналися у звірствах, які здійснював в Україні за наказом ватажка ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина.

Зокрема, Улдаров зізнався у масових розстрілах людей у ​​Соледарі та Бахмуті, серед яких були діти.

Після публікації відео із зізнаннями Улдаров розповів, що йому та його близьким почали погрожувати від імені засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина.

У відповідь російський олігарх взявся заперечувати заяви колишніх «підопічних». Пригожин заявив, що «вагнерівці» не вбивали мирних мешканців та дітей, бо «прийшли їх рятувати».

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