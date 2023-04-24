«Цілу колону спалили». Окупант розповів про значні втрати рф під Вугледаром — перехоплення ГУР

Окупант подзвонив своїй дівчині та поскаржився, що армія рф зазнає значних втрат під Вугледаром у Донецькій області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Ми тут сидимо, під носом у ЗСУ. У нас нічка була — жах», — каже росіянин.

За його словами, позиції окупантів обстрілювали з БТР та артилерії. Його дівчина у відповідь заявила, що скоріш за все це підійшло «підкріплення від НАТО».

«Звичайно, а ти чула, що у Вугледарі нашу колону розбили? Цілу колону спалили, цілі танки підбили, там стільки наших загинуло. Як в Афганістані чи Чечні», — поскаржився росіянин.

Російський солдат стверджує, що особового складу стає дедалі менше, а його підрозділ кожен день зазнає втрат. І додав: «можливо росіяни взагалі не за тих вооють, а наші з іншої сторони».

Нагадаємо, що станом на 24 квітня ЗСУ ліквідували понад 187 тис. росіян.

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