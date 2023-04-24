Сили ППО знищили дев’ять ворожих дронів, з них шість — «шахеди»

Сьогодні, 24 квітня, українські сили протиповітряної оборони збили дев’ять російських безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Шість з них — дрони-камікадзе «Shahed-136/131». Їх збили на східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Ще три безпілотники збили у зоні відповідальності повітряного командування «Південь»: два ударних «Ланцети» і один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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