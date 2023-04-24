США очікують, що росіяни можуть почати наступ на кількох напрямках

Російські військові можуть розпочати наступ на кількох напрямках в Україні після покращення погодних умов.

Про це в інтерв’ю виданню «Голос Америки» розповів координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести», — заявив Кірбі.

Він додав, що США розвивають потужності, які надають Україні. За його словами, зараз українські військові найбільше потребують бронетехніки, артилерії, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

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