25 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 квітня
Сьогодні — Всесвітній день боротьби з малярією.
Також в ООН відзначають Міжнародний день делегата.
У Португалії — День свободи. Він вшановує революцію 25 квітня 1974 року та перші вільні вибори в Португалії цього дня наступного року.
В Єгипті — День визволення Синайського півострова.
В Італії — День звільнення від фашизму.
КНДР відзначає День Корейської Народної Армії.
В Есватині сьогодні — День національного прапора.
У Казахстані — День казахстанського футболу.
В Німеччині — День посадки дерев.
Яке релігійне свято 25 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Василя сповідника. Він жив у IX столітті, був єпископом міста Парія, прибічник іконопочитання.
День ангела 25 квітня
Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав.
Які історичні події стались 25 квітня
1154 — мусульманські війська Нур ад-Діна взяли Дамаск
1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі.
1719 — вийшов друком роману Данієля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо».
1741 — коронація російської імператриці Єлизавети I.
1792 — у Франції вперше використали гільйотину для публічної страти
1792 — французький композитор Руже де Ліль написав музику і текст «Марсельєзи».
1816 — лорд Джордж Байрон назавжди залишив Велику Британію.
1826 — у Великій Британії запатентували перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
1859 — в Порт-Саїді розпочалось будівництво Суецького каналу.
1901 — в штаті Нью-Йорк (США) вперше у світі запровадили автомобільні номери.
1931 — німецький конструктор Фердинанд Порше заснував компанію Porsche.
1974 — перемога «Революції гвоздик» в Португалії.
1976 — у В’єтнамі відбулися перші єдині вибори.
1980 — авіатроща Boeing 727 британської авіакомпанії Dan Air Services біля Тенерифе (Канарські острови) — 146 людей загинуло.
1982 — ізраїльські війська відступили з Синайського півострова.
2005 — залізнична аварія в Амагасакі (Японія) — 107 осіб загинуло.
2015 — землетрус у Непалі магнітудою 7,8 — у Непалі загинула 8151 людина, в Індії — 69, у Китаї — 25.
2022 — Ілон Маск придбав Twitter.
Хто народився 25 квітня
1214 — Людовик IX, король Франції.
1599 — Олівер Кромвель, лідер англійської революції, лорд-протектор Англії.
1874 — Гульєльмо Марконі, італійський радіотехнік, лауреат Нобелівської премії з фізики 1909 року.
1907 — Микола Трублаїні, український радянський письменник.
1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
1940 — Аль Пачіно, американський актор.
1947 — Йоган Кройф, нідерландський футболіст, триразовий володар «Золотого м’яча» (1971, 1973, 1974), тренер.
1961 — Василь Рац, футболіст київського «Динамо» та збірної СРСР.
1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.
1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот «Формули-1».
1983 — Олег Гусєв, український київського «Динамо» та збірної України, тренер.
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