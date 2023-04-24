25 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 квітня

Сьогодні — Всесвітній день боротьби з малярією.

Також в ООН відзначають Міжнародний день делегата.

У Португалії — День свободи. Він вшановує революцію 25 квітня 1974 року та перші вільні вибори в Португалії цього дня наступного року.

В Єгипті — День визволення Синайського півострова.

В Італії — День звільнення від фашизму.

КНДР відзначає День Корейської Народної Армії.

В Есватині сьогодні — День національного прапора.

У Казахстані — День казахстанського футболу.

В Німеччині — День посадки дерев.

Яке релігійне свято 25 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Василя сповідника. Він жив у IX столітті, був єпископом міста Парія, прибічник іконопочитання.

День ангела 25 квітня

Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав.

Які історичні події стались 25 квітня

1154 — мусульманські війська Нур ад-Діна взяли Дамаск

1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі.

1719 — вийшов друком роману Данієля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо».

1741 — коронація російської імператриці Єлизавети I.

1792 — у Франції вперше використали гільйотину для публічної страти

1792 — французький композитор Руже де Ліль написав музику і текст «Марсельєзи».

1816 — лорд Джордж Байрон назавжди залишив Велику Британію.

1826 — у Великій Британії запатентували перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1859 — в Порт-Саїді розпочалось будівництво Суецького каналу.

1901 — в штаті Нью-Йорк (США) вперше у світі запровадили автомобільні номери.

1931 — німецький конструктор Фердинанд Порше заснував компанію Porsche.

1974 — перемога «Революції гвоздик» в Португалії.

1976 — у В’єтнамі відбулися перші єдині вибори.

1980 — авіатроща Boeing 727 британської авіакомпанії Dan Air Services біля Тенерифе (Канарські острови) — 146 людей загинуло.

1982 — ізраїльські війська відступили з Синайського півострова.

2005 — залізнична аварія в Амагасакі (Японія) — 107 осіб загинуло.

2015 — землетрус у Непалі магнітудою 7,8 — у Непалі загинула 8151 людина, в Індії — 69, у Китаї — 25.

2022 — Ілон Маск придбав Twitter.

Хто народився 25 квітня

1214 — Людовик IX, король Франції.

1599 — Олівер Кромвель, лідер англійської революції, лорд-протектор Англії.

1874 — Гульєльмо Марконі, італійський радіотехнік, лауреат Нобелівської премії з фізики 1909 року.

1907 — Микола Трублаїні, український радянський письменник.

1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

1940 — Аль Пачіно, американський актор.

1947 — Йоган Кройф, нідерландський футболіст, триразовий володар «Золотого м’яча» (1971, 1973, 1974), тренер.

1961 — Василь Рац, футболіст київського «Динамо» та збірної СРСР.

1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.

1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот «Формули-1».

1983 — Олег Гусєв, український київського «Динамо» та збірної України, тренер.

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