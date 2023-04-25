Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 25 квітня

Сили оборони за минулу добу знищили 690 окупантів, 14 артилерійських систем та п’ять танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 25 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 187770 (+690) осіб ліквідовано
- танків — 3688 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7151 (+12) од,
- артилерійських систем — 2863 (+14) од,
- РСЗВ — 539 (+0) од,
- засоби ППО — 291 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2437 (+24),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5784 (+31) од,
- спеціальна техніка — 345 (+6).
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