Військові витрати України за рік зросли на 640%, це рекордний показник – SIPRI

Військові витрати нашої країни за рік зросли на 640%, що є рекордним показником, коментує Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у своєму щорічному звіті про світові військові витрат.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.

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У Європі спостерігалося 13-процентне зростання, найрізкіше як мінімум за 30 років. SIPRI заявила, що більша частина цього була пов’язана з Росією та Україною, але інші країни також збільшили військові витрати у відповідь на передбачувані російські загрози.

“Безперервне зростання світових військових витрат останніми роками є ознакою того, що ми живемо у все більш небезпечному світі. Держави нарощують військову міць у відповідь на погіршення ситуації в плані безпеки, поліпшення якої вони не передбачають у найближчому майбутньому”, – зазначив старший науковий співробітник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Нан Тіан.

Аналітичний центр заявив, що військові витрати в Україні зросли більш ніж у шість разів – до 44 мільярдів доларів у 2022 році, що є найвищим річним збільшенням військових витрат країни, коли-небудь зареєстрованим у даних SIPRI.

У відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП) військові витрати зросли до 34 відсотків 2022 року порівняно з 3,2 відсотка роком раніше.

Але широкомасштабне вторгнення Кремля в Україну викликало тривогу серед інших країн, які є сусідами з Росією або колись були частиною сфери впливу Радянського Союзу. Наприклад, військові витрати Фінляндії останніми роками зросли на 36 відсотків, а військові витрати Литви – на 27 відсотків.

“Хоча повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, безумовно, вплинуло на рішення про військові витрати в 2022 році, побоювання з приводу російської агресії накопичувалися набагато довше. Багато країн колишнього Східного блоку більш ніж подвоїли свої військові витрати з 2014 року, коли Росія анексувала Крим”, – зазначив дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Лоренцо Скараццато.

Сполучені Штати залишаються лідерами з витрат на військові потреби, збільшивши їх на 0,7% – до 877 млрд доларів у 2022 році, що становило 39% від загальних світових військових витрат. Як пояснив Тіан, це збільшення було значною мірою зумовлене “безпрецедентним рівнем фінансової військової допомоги, яку країна надала Україні”.

За даними аналітичного центру, фінансова військова допомога США Україні 2022 року становила 19,9 млрд доларів.