У Китаї планують здійснити пілотовану місію на Місяць до 2030 року

Китай має повну впевненість, що до 2023 року зможе здійснити пілотовану місію на Місяць і висадити на супутнику людей.

Про це виданню CGTN заявив У Вейрен, головний конструктор китайської програми освоєння Місяця.

«До 2030 року китайський народ точно зможе ступити на Місяць. Це не проблема», — сказав У. Рік тому космічне управління країни оголосило про початок четвертого етапу програми місячних зондів, що включає запуск трьох місій, а також будівництво міжнародної місячної дослідницької станції на Місяці.

Один із зондів збере зразки грунту із дальнього боку супутника орієнтовно у 2024 році. Наступний космічний апарат має здійснити посадку на південному полюсі Місяця в пошуках води, а останній — закладе фундамент для будівництва дослідницької станції.

У також розповів про плани Китаю провести орієнтований на Місяць Інтернет для покращення зв’язку та навігації для майбутніх космічних польотів.

Нагадаємо, NASA назвало імена чотирьох астронавтів, які полетять до Місяця в межах місії Artemis II у 2024 році.

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