ЄС та Японія виступили проти заборони всього експорту в росію — ЗМІ

Євросоюз та Японія виступили проти пропозиції США заборонити увесь експорт в росію.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Заява лідерів G7 до саміту в Хіросімі містить обіцянку змінити режим секторальних санкцій проти рф на повну заборону експорту з низкою винятків. Однак представники Японії та ЄС на підготовчому засіданні минулого тижня рекомендували не вживати такох заходів.

«З нашої точки зору, це просто неможливо», — зазначив один з чиновників, який говорив про ситуацію на умовах анонімності. У США розмови з партнерами по G7 коментувати відмовились.

Раніше повідомляли, що країни «Великої сімки» розглядають можливість заборони майже всього експорту в росію в межах продовження санкцій проти Москви.

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