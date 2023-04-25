В українській розвідці відзвітували про успішну евакуацію 138 людей із Судану

Головне управління розвідки України повідомляє про успішну рятувальну операцію з евакуації громадян із території Судану.

Людей вивезди із охопленого боями Хартуму, столиці країни. Всього із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин.

Також вдалося вивезти громадян Грузії та Перу. Загалом врятовано 138 людей, серед яких 35 жінок та 12 дітей. Зараз всі вони перебувають у Єгипті, де отримають необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадянам України допоможуть повернутися додому.

У Судані зараз тривають бойові дії, пов’язані з переворотом, який стався 15 квітня. Через це у столиці країни, Хартумі, проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків. Відомо про 420 загиблих.

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