Суд арештував активи Оксани Марченко на понад 1 млрд грн

Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів».

Про це повідомили в СБУ.

Загальна вартість заблокованих активів дружини Медведчука становить понад 1 млрд грн. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими Марченко володіє через офшорні компанії.

Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і однією з найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів Марченко не дозволить їх продати або перереєструвати та допоможе передати на користь України.

У лютому цього року СБУ повідомила Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Також нещодавно суд арештував майно Марченко на понад 5,6 млрд грн та приховані активи на більш ніж 440 млн грн.

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