Росія утримує на північному кордоні України два угруповання на 17 тис. військових

Генерал Сергій Наєв, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, розповів про ситуацію на північних рубежах держави.

Зараз ворог продовжує систематично обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей і веде повітряну розвідку. Авіаудари переважно націлює на військові об’єкти та інфраструктуру.

«До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей росії, загальною чисельністю близько 17 тис. осіб», — зазначив Наєв.

Також на білоруських полігонах перебувають російські війська загальною чисельністю близько 2,8 тис. осіб. На військових аеродромах Білорусі продовжують перебувати літаки та гелікоптери рф.

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