Москва заборонить в’їзд низці офіційних осіб Молдови за «антиросійські заяви»

Росія закриває в’їзд на свою територію низці молдовських посадовців, яких звинувачує в «антиросійських заявах».
Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Послу Молдови в рф оголошений рішучий протест у зв’язку з триваючими недружніми кроками Кишинева», — заявили в МЗС росії.
Окрім заборони в’їзду для офіційних осіб, рф також оголосить персоною нон-грата співробітника посольства Молдови. Минулого тижня Кишинів зробив аналогічний крок щодо співробітника російського посольства.
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