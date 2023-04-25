Москва заборонить в’їзд низці офіційних осіб Молдови за «антиросійські заяви»

Росія закриває в’їзд на свою територію низці молдовських посадовців, яких звинувачує в «антиросійських заявах».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Послу Молдови в рф оголошений рішучий протест у зв’язку з триваючими недружніми кроками Кишинева», — заявили в МЗС росії.

Окрім заборони в’їзду для офіційних осіб, рф також оголосить персоною нон-грата співробітника посольства Молдови. Минулого тижня Кишинів зробив аналогічний крок щодо співробітника російського посольства.

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