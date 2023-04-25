Європейський Союз виділив Україні ще €1,5 млрд макрофінансової допомоги

25 квітня Європейський Союз передав Україні ще €1,5 млрд в межах річного пакету макрофінансової допомоги.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», — зазначила посадовиця.

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €3 млрд Україна отримала в січні. Наступний на €1,5 млрд перерахували в березні.

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