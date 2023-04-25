СБУ затримала навідника російських артударів по військових на Донеччині (фото)

СБУ затримала коригувальника, який наводив удари російської артилерії по військових об’єктах на Донеччині.

Ним виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року зв’язався з окупантами та запропонував їм свою допомогу. Він займався збиранням інформації про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Також фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону. Цю інформацію ворог використовува, щоб здійснювати артилерійські обстріли військових об’єктів.

Затримали зрадника під час виконання ворожого розвідувального завдання. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила дев’ять ворожих поплічників та знайшла схрон з російським озброєнням під час стабілізаційних заходів у Лимані.

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