Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» у кінотеатрах Німеччини спершу покажуть українською

У Німеччині з 27 квітня розпочнеться показ україномовної версії мультфільму «Мавка. Лісова пісня» у кінотеатрах, трансляція анімації відбуватимуться з німецькими субтитрами.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«27 квітня у Німеччині стартує кінотеатральний прокат україномовної версії “Мавки. Лісової пісні”! Це допоки єдина країна, у якій на великих екранах спочатку покажуть мультфільм українською і лише згодом, восени – державною німецькою. Нижче публікуємо перелік міст та кінотеатрів (список буде оновлюватись), де можна буде переглянути «Мавку», – ідеться в повідомленні.
Так, мультфільм «Мавка» можна переглянути в Аахені (Cineplex Aachen), Берліні (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf), Бонні (Cinestar Stern-Lichtspiele), Бремені (Cinestar-Der Kristallpalast), Брухзалі (Cineplex), Дортмунді (CineStar), Дюссельдорфі (CineStar), Франкфурті (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis), Франкфурті-на-Одері (CineStar), Фрідріхсгафені (Cineplex), Гагені (CineStar), Любеку (Cinestar Stadthalle), Майнці (CineStar), Мангаймі (CinemaxX), Марбурзі (Capitol Marburg), Нойштадт-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt), Оберхаузені (Cinestar Filmpalast Oberhausen), Ремшайді (CineStar Remscheid), Ройтлінгені (Cineptex Planie), Заарбрюкені (CineStar), Зінгені (Cineplex), Штаде (Cinestar), Філлінген-Швеннінгені (Cinestar) та Вісмарі (Cinestar).
В Держкіно пообіцяли повідомити незабаром про кінотеатри у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі, Лейпцигу.
Покази мультфільму відбуватимуться з німецькими субтитрами. Детальну інформацію про мультфільм слід шукати на сайтах вказаних кінотеатрів.
Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал “1+1”.
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