Король Британії засвідчить побратимство бібліотек Одеси та Ліверпуля

Король Британії Чарльз III офіційно відзначить побратимство бібліотеки Ліверпуля з одеською науковою бібліотекою імені М. Грушевського.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«У середу, 26 квітня, Король Чарльз ІІІ разом з Каміллою, королевою-консортом, відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з Одеською обласною універсальною науковою бібліотекою імені М. Грушевського»,- йдеться в повідомленні.

Укладання меморандуму є ініціативою українки Вероніки Ясинської, яка долучилася до ліверпульської спільноти після того, як минулого року залишила свій рідний Київ через війну.

“Центральна бібліотека Ліверпуля стала місцем, до якого хотілося запросити якомога більше українців. Щоб у кожного була можливість отримати новий досвід, ознайомитись та відчути сучасну концепцію бібліотеки, як відкритого простору для усіх бажаючих та звісно знайти книгу рідною мовою”, – пояснила Ясинська.

В БФ зазначили, що побратимство бібліотек України та Великої Британії є безпрецедентною подією в бібліотечній спільноті обох країн, яка засвідчить підтримку України в складні часи, буде сприяти розвитку бібліотечної справи та приверне увагу до важливості підтримки книгочитання.

Однією зі сторін меморандуму про співпрацю виступає Благодійний фонд “Бібліотечна країна”. Його виконавча директорка Люсьєна Шум відвідає церемонію підписання меморандуму в Ліверпулі 26 квітня.

“Ми бачимо багато можливостей для культурних обмінів, спільних ініціатив між нашими країнами, тож прагнемо формувати тісні партнерські відносини між бібліотеками України та Великої Британії. Тому наш благодійний фонд бачить своїм завданням налагодження міжнародної співпраці для розвитку бібліотечної справи. Ми щиро вдячні Великій Британії за величезну підтримку та допомогу», – сказала Шум.

Зазначається, що станом на лютий-березень 2023 року внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали або повністю зруйновані 528 бібліотек, знищені понад 300 бібліотек в навчальних закладах, постраждали як мінімум 20 університетських бібліотек, повністю знищені книжкові фонди 42 бібліотек.