В Українському домі покажуть театральну виставу «Азовсталь. Голоси»

В Українському домі 20 травня покажуть мультимедійну театральну виставу «Азовсталь. Голоси».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Azovstal. Голоси – це світла та надихаюча історія про оборону Маріуполя, що складається із монологів про духовні цінності кожної людини. У виставі використані збірні образи захисників, але такі, що нагадають вам конкретних персонажів: Пташка, Орест, Пілот гелікоптера та ін.”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вистава відбудеться 20 травня, в день коли виповнюється рік, як українські захисники Маріуполя та Азовсталі перебувають у російському полоні.
Мультимедійна театральна вистава відбудеться за підтримки МКІП.
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