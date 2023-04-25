Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Українському домі покажуть театральну виставу «Азовсталь. Голоси»

25.04.2023

В Українському домі 20 травня покажуть мультимедійну театральну виставу «Азовсталь. Голоси».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: В українських лісах висадили 23 мільйони нових дерев

“Azovstal. Голоси – це світла та надихаюча історія про оборону Маріуполя, що складається із монологів про духовні цінності кожної людини. У виставі використані збірні образи захисників, але такі, що нагадають вам конкретних персонажів: Пташка, Орест, Пілот гелікоптера та ін.”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вистава відбудеться 20 травня, в день коли виповнюється рік, як українські захисники Маріуполя та Азовсталі перебувають у російському полоні.

Мультимедійна театральна вистава відбудеться за підтримки МКІП.

  • Збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни складають $8,7 млрд
  • Німеччина виділила €3 мільйони на проєкт ЮНІДО з розбудови промислового потенціалу України
  • На Вінниччині Польща й Чехія допоможуть відремонтувати геріатричний заклад
  • У Варшаві розповіли про комплексну гуманітарну допомогу Україні в умовах війни
  • Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
  • USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
  • Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
  • Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
  • Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників
 