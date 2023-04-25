Україна та Австрія поглиблюватимуть співпрацю у сфері культури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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В Австрії заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко провела ряд зустрічей, де обговорювались конкретні кейси співпраці України та Австрії у сфері культури.

«Насамперед такі проєкти будуть спрямовані на підтримку українських митців, обмін досвідом фахівців сфери культури, поповнення українських бібліотечних фондів якісними перекладами австрійської літератури, зокрема класичної, а також знайомство австрійців з українською літературою, перекладеною німецькою мовою», – ідеться в повідомленні.

У межах візиту Григоренко поспілкувалась з головою секції культури та мистецтва Юргеном Майндлем та керівником Департаменту європейської та міжнародної культурної політики Катрін Кнайссель.

Крім того, представниця МКІП домовилась з генеральною директоркою Belvedere Стеллою Ролліг не тільки про масштабні виставки українського мистецтва в 2024 році, а й про програми стажувань та професійних візитів для українських музейників.