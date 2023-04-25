У «Дії» з’явилась послуга скасування шерингу авто

У застосунку «Дія» додали функцію скасування шерингу авто.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Послуга доступна як для власника автівки, так і для належного користувача.

«Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій», — зазначили у відомстві.

Щоб скористатися послугою власнику авто, потрібно:

у застосунку перейти у розділ «Послуги»

обрати «Шеринг авто»

натиснути «Скасувати шеринг»

Для належних користувачів послідовність така:

перейти до «Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу»

обрати «Відмовитися від користування авто»

та натиснути «Почати пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження».

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