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У «Дії» з’явилась послуга скасування шерингу авто

25.04.2023

У застосунку «Дія» додали функцію скасування шерингу авто.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Послуга доступна як для власника автівки, так і для належного користувача.

«Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій», — зазначили у відомстві.

Щоб скористатися послугою власнику авто, потрібно:

  • у застосунку перейти у розділ «Послуги»
  • обрати «Шеринг авто»
  • натиснути «Скасувати шеринг»

Для належних користувачів послідовність така:

  • перейти до «Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу»
  • обрати «Відмовитися від користування авто»
  • та натиснути «Почати пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження».

 

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