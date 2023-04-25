У «Дії» з’явилась послуга скасування шерингу авто

У застосунку «Дія» додали функцію скасування шерингу авто.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Послуга доступна як для власника автівки, так і для належного користувача.
«Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій», — зазначили у відомстві.
Щоб скористатися послугою власнику авто, потрібно:
- у застосунку перейти у розділ «Послуги»
- обрати «Шеринг авто»
- натиснути «Скасувати шеринг»
Для належних користувачів послідовність така:
- перейти до «Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу»
- обрати «Відмовитися від користування авто»
- та натиснути «Почати пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження».
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