Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін

Чинний президент США Джо Байден офіційно заявив, що братиме участь у президентських виборах у 2024 році.

Про це американський лідер оголосив у відеозверненні на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, він ухвали таке рішення, аби «закінчити роботу» у боротьбі за демократію.

«У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів», — написав Байден.

CNN зазначає, що оголошення Байдена покінчило з сумнівам щодо його намірів балотуватися і розпочало змагання, яке може перерости в реванш з його суперником експрезидентом Дональдом Трампом. Політик також заявив, що балотуватиметься у президенти США у 2024 році.

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