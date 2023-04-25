Ракетний обстріл Куп’янська: з-під завалів дістали ще одну загиблу (фото)

Сьогодні, 25 квітня, окупанти вдарили з С-300 по Краєзнавчому музею у центрі Куп’янська на Харківщині. Кількість жертв через атаку збільшилась до двох осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З-під завалів музею дістали тіло ще однієї жінки. Раніше було відомо про одну загиблу.

Через влучання ракети ще 10 людей постраждали: трьох з них госпіталізували, ще семеро отримали легкі поранення.

«Поруч з будівлею музею, куди влучила ворожа ракета С-300, немає жодних військових об’єктів. Ворог свідомо б’є по цивільній інфраструктурі та чинить терор мирного населення», — розповів Синєгубов.

Також унаслідок «прильоту» у музеї виникла пожежа, загорілися конструктивні елементи будівлі. Станом на 10:10 рятувальники загасили займання.

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