Пільгові тарифи на електроенергію для українців діятимуть ще місяць

Кабмін продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для українців до 31 травня.

Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пільговий період для населення мав завершитися ще 1 квітня, але у березні Кабмін також вирішив його продовжити до 30 квітня.

Так, ціна на електрику залишиться 1,44 грн за кВт/год, якщо споживають менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 грн за кВт/год, якщо споживають понад 250 кВт/год на місяць.

Нагадаємо, у Нацкомісії розглядають два варіанти підвищення тарифів на електрику. Один із базових варіантів передбачає встановлення ціни за кіловат-годину на рівні 2,4-2,8 грн за умови збереження пільгового тарифу 1,44 грн/кВт-год. При цьому, ринкова ціна складає приблизно 6,2 грн/кВт-год.

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