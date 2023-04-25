В Україні вперше провели дитині операцію на мозку з пробудженням (фото)

Вперше в історії української медицини дитині провели операцію на мозку з пробудженням — під час найважливішої частини втручання пацієнт був при свідомості.

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Операцію 15-річному хлопцю провели нейрохірурги Лікарні Святого Миколая. Пацієнтом став Максим із Тернополя, який з восьми років страждав від епілептичних нападів через пухлину в мозку.

«Спровокувати черговий напад може будь-що: фізична активність чи прояв емоцій. Хлопчик, який до судом займався танцями і мріяв стати чемпіоном, навіть бігати більше не міг», — йдеться в повідомленні.

Лікарі розповіли, що з віком пухлина збільшилась та почала тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи. Медики зважились на операцію з пробудженням через високу ймовірність паралічу правої половини тіла хлопчика.

Під час видалення самої пухлини лікарі розбудили Максима, аби контролювати мову та рухи хлопця і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають. Під час операції медики не давали пацієнту заснути і говорили з ним про його улюблених супергероїв і вигадані всесвіти.

Під час семигодинної операції лікарям вдалося повністю видалити утворення, а хлопець відразу почав краще говорити. Зазначають, що подальшого лікування пацієнт не потребує.

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