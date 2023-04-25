Окупанти підчепили сибірську виразку, риючи окопи на Запоріжжі — Федоров

Російські окупанти заразились сибірською виразкою, коли рили окопи у Запорзькій області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську язву», — розповів він.

За словами Федорова, зараз підрозділ окупантів перебуває на карантині.

Двох хворих військових спочатку відправили до мелітопольської лікарні. Але, коли медики підтвердили сибірську виразку, окупантів вивезли у невідомому напрямку.

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