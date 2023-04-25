СБУ викрила 11 освітян, які займались русифікацією шкіл на Донеччині

Служба безпеки повідомила про підозру ще 11 педагогам, які добровільно погодились співпрацювати з окупантам.

Про це повідомили в СБУ.

Серед зрадників — очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.

Зокрема, правоохоронці викрили на співпраці з окупантами «директорку» одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району. Жінка закликала випускників вступати до російських університетів та «присвятити себе» праці на користь рф.

Ще одну вчительку-зрадницю викрили у Маріуполі. Після окупації вона підтримала загарбників та допомагала їм поширювати кремлівський режим. За такі заслуги росіяни призначили її «заступником директора» школи, де вона дала вказівку знищити всі українські підручники.

Також задокументовано злочинну діяльність главу окупаційного «відділу освіти Маріуполя». Вона приймала «звіти» від керівників навчальних закладів про організацію освітнього процесу за «стандартами» рф.

Цим освітянам повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Стосовно чотирьох з них завершили досудове розслідування і планують направити обвинувальні вироки до суду.

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