Прикордонники відбили напад на опорний пункт біля Бахмуту

Українські військові, в тому числі бійці ДПСУ продовжують обороняти Бахмут на Донеччині від російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у ДПСУ.

Так, уранці 25 квітня у міській забудові прикордонник провели бій з окупантами за одну із позицій. З десяток загарбників спробували штурмувати опорний пункт бійців ДПСУ, але ті зустріли їх щільним вогнем зі стрілецької зброї й у ближньому бою відбили напад.

В іншому секторі оборони Бахмута прикордонники-мінометники знищили групу піхоти противника на марші до лінії зіткнення. Міни вибухнули біля окупантів і завади спробі їхньої атаки.

Загалом бійці ДПСУ знешкодили 10 осіб: одного окупанта ліквідували, ще дев’ятеро поранені.

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