Справа про обстріл аеродрому «Канатове»: суд заарештував ексрозвідника Романа Червінського

25 квітня Шевченківський суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави ексспівробітника ГУР Романа Червінського. Його підозрюють у несанкційованій спробі викрадення російського літака, внаслідок провалу якої було обстріляно аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Про це повідомляє УП.

Прокурори просили взяти під варту Червінського без альтернативи внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

Судове засідання проходило у закритому режимі. У результаті суддя Олена Чайка прохання прокуратури задовольнила у повному обсязі.

У чому підозрюють Романа Червінського

За версією слідства, Роман Червінський та ще кілька військових вирішили провести операцію з викрадення російського військового літака без згоди держорганів і спецслужб. Вони планували ворожого пілота посадити свій літак на українському аеродрому, а у замін отримати грошову нагороду та притулок.

Однак 23 липня у намічений день пілот не прилетів, а натомість по аеродрому «Канатове», де його мали зустрічати, росія нанесла масований ракетний удар. У результаті загинув командир військової частини, 17 військових отримали поранення. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

За даними СБУ, внаслідок «самовільної спецоперації» ворог отримав дані про розміщення на аеродромі особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, що і спричинило обстріл.

За цією справою СБУ повідомила Червінському про підозру за ч.5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Позиція захисту Романа Червінського

Адвокати наголошували, що усі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Захисники також нагадали, що суддя Олена Чайка у 2022 році закрила справу заступника голови ОП Олега Татарова. Сам Червінський перед цим звинуватив Татарова в тому, що той впливає на головного слідчого СБУ Андрія Швеця для його кримінального переслідування.

Ексрозвідник відкинув усі звинувачення та назвав їх політичними.

«Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів», — сказав він журналістам. Також Червінський пов’язує справу з історією «вагнергейта» — військовий під час роботи в ГУР брав участь у плануванні спецоперації, яка у 2019 році мала завершуватися примусовою посадкою літака та арештом «вагнерівців», які перебували на його борту. Згодом він звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та був звільнений з ГУР.

Перед судом в інтерв’ю Цензор.Нет Червінський розповів свою версію подій щодо справи про спробу викрадення літака. За його словами, СБУ «вела оперативну гру» з російськими пілотами, аби ті передали Україні свої літаки, і на певному етапі «звернулася до нас по допомогу для оцінки інформації та допомоги з професійної точки зору».

Розвідник сказав, що учасники операції контактували з пілотами, але зрозуміли, що ворог, швидше за все, веде гру.

«Планували зупинитися на тому, що зібрали інформацію про пілотів, які бомбардували Маріуполь, Харківську область, про їхні структури, контррозвідників на військових аеродромах по всій Росії. Було зібрано чимало інформації. Вони думали, що вони з нами грають — ми їх перегравали в цьому плані», — заявив Червінський.

Він сказав, що на тлі «хаосу в системі управління» операцією займалися «ті люди, які хотіли це робити». Червінський додав, що операція закінчилася нічим, але під час неї він зі своїми службовцями потрапив під ракетний удар на аеродромі Канатове, а з листопада 2022 року почалися «спроби сфальсифікувати справу про [його] провину». Він вважає, що це «робота російської агентури впливу».

У суді Червінського хотіли взяти на поруки народний депутат Гео Лерос, колишній нардеп та військовий Андрій Тетерук, військовий журналіст Юрій Бутусов. Адвокати будуть оскаржувати рішення суду.

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