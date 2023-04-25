26 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 квітня

Сьогодні в Україні і світі відзначають День пам’яті про чорнобильську катастрофу.

Також сьогодні — Всесвітній день інтелектуальної власності.

У Танзанії — День злуки, на честь об’єднання Танганьїки і Народної Республіки Занзібар у 1964 році.

В Ізраїлі — День пам’яті воїнів.

Яке релігійне свято 26 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського. Близько 305 року йому відсікли голову.

День ангела 26 квітня

Іменини в цей день святкують Артем, Хома.

Які історичні події стались 26 квітня

1478 — у Флоренції в результаті змови проти сім’ї Медічі поранено Лоренцо Медічі і вбито його брата Джуліано.

1607 — на мисі Генрі (Вірджинія) здійснили висадку перші в Америці англійські колоністи.

1828 — Росія оголосила війну Османській імперії

1840 — з друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1921 — у Лондоні на вулицях з’явився перший поліцейський патруль на мотоциклі

1923 — принц Йоркський Альберт, майбутній король Георг VI, одружився з Єлизаветою Боуз-Лайон.

1933 — в Німеччині створили таємну державну поліцію гестапо.

1964 — африканські республіки Танганьїка та Занзібар і Пемба оголосили про створення єдиної держави Об’єднана Республіка Танзанія.

1965 — у Києві вийшла в етер радіостанція «Промінь».

1986 — о 1:23 за київським часом в Україні сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС.

1994 — Airbus авіакомпанії China Airlines, що виконував рейс Тайбей—Нагоя при заході на посадку втратив керування і звалився на землю — з 271 людини на борту вижили сім.

Хто народився 26 квітня

121 — Марк Аврелій, римський імператор.

570 — пророк Мухаммед.

1319 — Іоанн II Добрий, король Франції.

1575 — Марія Медічі, королева Франції.

1798 — Ежен Делакруа, французький художник.

1812 — Альфред Крупп, німецький промисловець і винахідник.

1879 — Оуен Річардсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1928 року.

1898 — Вісенте Алейксандре, іспанський поет, лауреат Нобелівської премії 1977 року.

1900 — Чарльз Ріхтер, американський фізик і сейсмолог.

1908 — Ширлі Гріффіт, американський блюзовий музикант

1915 — Джонні Шайнс, американський блюзовий музикант.

1932 — Майкл Сміт, канадський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року.

1933 — Арно Пензіас, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1978 року.

1961 — Олександр Заваров, футболіст київського «Динамо» і збірної СРСР.

1970 — Меланія Трамп, американська фотомодель, дружина 45-го президента США Дональда Трампа.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.