Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 26 квітня. Окупанти продовжують зосереджуватися на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — Сили оборони відбили на них 39 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав три ракетних, 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Стукалівка, Іскрисківщина, Новоіванівка, Волфине, Павлівка, Костянтинівка та Басівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворожих обстрілів з артилерії зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них —Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Павлівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Новомайорське, Шахтарське, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них — Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ЗРК, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.

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