Путін уникає відкритих репресій, бо боїться втратити владу — ISW

Кремль не хоче застосовувати відкриті репресії щодо росіян, адже побоюється за стабільність влади путіна.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначають, що російський уряд відкликав з держдуми законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30% для росіян, які виїхали з рф.

«Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які «зрадили» країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів», — зауважили аналітики.

Також, зі слів російських джерел, путін не підтримує повернення смертної кари в рф, аби не зруйнувати імідж «дипломатичного та толерантного царя».

Раніше повідомляли, що чутки про новий наступ на Київ були операцією генштабу рф. Росіяни вважають, що «успішно переконали» українську розвідку в можливості повторної атаки з Білорусі.

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