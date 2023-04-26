У Конгресі США представили проєкт резолюції про перемогу України

США представили проєкт резолюції нижньої Палати представників «Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України».

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

«Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктора Ющенка», — розповіла пані посол.

Резолюція підтверджує, що:

політика США полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення рф і повернула свої кордони, визнані 1991 року;

після перемоги Україну мають інтегрувати до НАТО та інших євроатлантичних інституцій для забезпечення миру;

США повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

виплату репарацій Україні з боку рф;

допомогу у відбудові України;

притягнення керівництва рф до відповідальності;

відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних росією.

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