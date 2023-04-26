Завдяки криптовалютним пожертвам Мінцифри придбало 100 дронів-камікадзе для ЗСУ

За 2 дні через фандрейзингову платформу United24, що приймає пожертви у фіаті та криптовалютах, підписникам інтернет-видання «Блискавка» вдалось зібрати понад 10.4 мільйони гривень на 500 дронів-камікадзе, 100 з яких вже придбано та відправлено для військових.

Як передає Amazing Ukraine, про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем’єр міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

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«Перша партія „пташок“ уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти „подарунки“ росіянам. Дякую партнерам та кожному, хто підтримує Армію дронів», — написав Федоров.

Станом на кінець березня 2023 року платформа United24 зібрала понад $ 300 мільйонів. «Від людей із різних країн світу — понад сто країн, тисячі та тисячі донорів. Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру», — наголосив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Нагадаємо — у липні благодійний фонд Сергія Притули всього за 3 дні зібрав 600 млн грн на чотири безпілотники Bayraktar TB2. З отриманих коштів понад 8 мільйонів гривень надійшло у криптовалюті. Як повідомили в пресслужбі фонду Сергія Притули, з отриманих крипто-внесків 5 млн грн надійшло у USDT, майже 2 млн грн у біткоїні та 741 000 грн в ефіріумі. Цікаво, що розмір найменшої транзакції у фіатній валюті склав 1 копійку, а найбільшої – 5 млн грн.