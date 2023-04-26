Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть українською на великих екранах США і Канади

Анімаційна стрічка «Мавка. Лісова пісня» у травні вийде українською мовою на великих екранах США та Канади.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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Перші покази мультфільму відбудуться у Нью-Йорку: 13 травня — у Cinema Village, 14 травня — у The Marlene Meyerson JCC Manhattan.
20 травня стрічку покажуть у Сан-Дієго, а саме в Landmark’s Hillcrest Cinemas. 24 травня — у Landmark’s Century Theater міста Чикаго.
24 травня показ стрічки відбудеться у Landmark Bethesda Row у Вашингтоні, 29 травня — у Savor Cinema міста Маямі.
1 липня мультфільм покаже Landmark’s Ritz Five у Філадельфії, 4 липня — Elk Grove Classic Cinemas у Чикаго.
Щодо показу у Лос-Анджелесі деталі будуть згодом.
У Канаді покази «Мавки» заплановані на такі дати:
27 травня — Торонто, Film.CA
20 травня — Ванкувер, Rio
27 травня — Вікторія, Vic Theatre
28 травня — Пітт-Медовс, Hollywood 3
27 травня — Монреаль, Cinematique.
Про старт кінотеатрального прокату мультфільму англійською буде оголошено окремо.
Також прем‘єра «Мавки» відбудеться на діджитал платформах США і Канади.
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