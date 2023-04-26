Міністр оборони Британії закликав прискорити доставку військової допомоги Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав своїх колег прискорити доставку пакетів військової допомоги на знак демонстрації постійної єдності в міжнародній підтримці України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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«Міжнародна підтримка України зростає. На зустрічі перебуває більше країн, ніж будь-коли. Пожертви зростають, і їх доставка прискорюється. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно», — сказав він.

Водночас Бен Воллес закликав своїх колег-міністрів оборони прискорити доставку пакетів військової допомоги на знак демонстрації постійної міжнародної підтримки України.

За його словами, Велика Британія може пишатися підтримкою України.

«Ми забезпечуємо незліченну кількість хоробрих українців бойовою підготовкою, спорядженням і боєприпасами, які терміново необхідні для відбиття варварського вторгнення росії», — додав він.