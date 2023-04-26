У США представили проєкт резолюції «щодо умов перемоги України»

У США у Палаті представників представили проєкт резолюції “Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України”, що допоможе нашій державі отримати репарації та забезпечити інтеграції в ЄС та НАТО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила амбасадорка України у США Оксана Макарова.

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За її словами, йдеться про двопартійний проєкт, співавторами якого є члени Палати представників Конгресу, а саме голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.

Так, проєкт резолюції:

підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року,

вважає, що мир після перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів

Також у резолюції йдеться, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби гарантувати виплату РФ репарацій Україні, допомогу світової спільноти у відновлені України, притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну, відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.