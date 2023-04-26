Знищений Драмтеатр та нові поховання: Google Maps оновили карти Маріуполя (фото)

На оновлених супутникових знімках Google Maps видно руїни Маріуполя та нові масові поховання в окупованому місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Розбомблений Драматичний Театр ще до розбору завалів та з надписом «Діти». Маріуполь в ранах перед демонтажем. Судячи з історії руйнувань, фото з супутника зроблені в різні дати після середини березня 2022 року», — розповів він.

Також Андрющенко зазначив, що на картах знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар).

«Сектори по розміру візуально більші за братські могили у селі Виноградне або селі Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів», — написав радник мера.

За його словами, наразі невідомо, хто саме та в який період був похований на цьому кладовищі. За можливості це будуть встановлювати.

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