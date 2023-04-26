Вийшов тизер української експериментальної стрічки «Досліди»

Презентували тизер українського експериментального фільму «Досліди» режисера Дмитра Томашпольського. Тизер вийшов на ютуб-каналі режисера кінокартини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Зазначається, що створення стрічки «Досліди» відбувається дистанційно. Актори перебувають у різних куточках світу. Вони самостійно знімають отримане завдання камерою свого телефону чи фотоапарату, потім завантажують відзняте відео. Режисер монтує з цього матеріалу фільм. Актори спілкуються з режисером на сторінці фільму у фейсбуці.

Наразі знімальні майданчики є в Києві, Ужгороді, Одесі, Римі, Брюсселі, Берлині, Варшаві, Льєжі, Кракові, Неаполі, Відні. Також зйомки проходять у Афінах, Дельфах, Кастанії, Панарітісі.

17 акторів здійснюють над собою кілька дослідів, які базуються на творах видатних філософів світу – Геракліта, Платона, Аристотеля, Монтеня, Ламетрі, Канта, Макіавеллі, Ніцше, Жан-Жака Руссо, Френсіса Бекона, Нісидо Кітаро, Еріха Фрома.

12 дослідів – 12 кроків до здійснення заповіту Дельфійського Оракула – «Пізнай самого себе, і ти пізнаєш Богів і Всесвіт».

Наразі триває третій місяць знімального періоду, закінчення якого планується у червні (липні). Повне завершення виробництва – листопад (грудень) 2023 року.