Вийшов тизер української експериментальної стрічки «Досліди»

Презентували тизер українського експериментального фільму «Досліди» режисера Дмитра Томашпольського. Тизер вийшов на ютуб-каналі режисера кінокартини.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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Зазначається, що створення стрічки «Досліди» відбувається дистанційно. Актори перебувають у різних куточках світу. Вони самостійно знімають отримане завдання камерою свого телефону чи фотоапарату, потім завантажують відзняте відео. Режисер монтує з цього матеріалу фільм. Актори спілкуються з режисером на сторінці фільму у фейсбуці.
Наразі знімальні майданчики є в Києві, Ужгороді, Одесі, Римі, Брюсселі, Берлині, Варшаві, Льєжі, Кракові, Неаполі, Відні. Також зйомки проходять у Афінах, Дельфах, Кастанії, Панарітісі.
17 акторів здійснюють над собою кілька дослідів, які базуються на творах видатних філософів світу – Геракліта, Платона, Аристотеля, Монтеня, Ламетрі, Канта, Макіавеллі, Ніцше, Жан-Жака Руссо, Френсіса Бекона, Нісидо Кітаро, Еріха Фрома.
12 дослідів – 12 кроків до здійснення заповіту Дельфійського Оракула – «Пізнай самого себе, і ти пізнаєш Богів і Всесвіт».
Наразі триває третій місяць знімального періоду, закінчення якого планується у червні (липні). Повне завершення виробництва – листопад (грудень) 2023 року.
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