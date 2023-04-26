В Україні судитимуть власника проросійського видання «Політнавігатор» Степанова

СБУ зібрала доказову базу на головного редактора прокремлівського видання «Політнавігатор» Сергія Степанова, який переховується у Криму.

Про це повідомили у СБУ.

Своє проросійське видання він створив у квітні 2014 року для поширення кремлівських наративів та дискредитації України на міжнародній арені.

Він набрав у свою команду «однодумців», які готували антиукраїнські матеріали під вигаданими іменами і у статтях позиціонували себе «експертами». Зокрема, «кореспонденти» виправдовували російську збройну агресію і захоплення частини території на сході та півдні України.

Перед написанням матеріалів автори отримували від Степанова покрокові «інструкції» підготовки статей.

За свою «журналістську діяльність» зловмисники отримували від окупантів гонорари. Гроші їм надходили через російські електронні платіжні системи.

У квітні та липні минулого року співробітники СБУ затримали двох фейкових «експертів» у Києві та Вінниці, зараз вони під вартою.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Степанова та його спільників.

Фігуранту оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність та держзраді. Наразі тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності, зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

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