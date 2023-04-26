Співачка RODZYNKA презентує кліп «Ще настане травень», сповнений надією на повернення додому

Молода співачка RODZYNKA презентує нову музичну композицію «Ще настане травень». Після яскравого дебюту з піснею на слова легендарної Ліни Костенко та дуету з переможцем «Голосу країни» Сергієм Лазановським, RODZYNKA продовжує експерименти із звучанням. Музичною окрасою нової композиції стала фольклорна вставка, яка додала колориту та настрою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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«Ще настане травень» – це пісня про надію, віру в світле майбуття та найскорішу перемогу. Тут кожний зможе знайти свій сенс. Мільйони українців мріють повернутись додому та обійняти своїх рідних та коханих. У цій пісні травень – метафора щастя, того самого, яке щодня гріє душу», – зізналась співачка.

Виконавиця, яка наразі проживає в Австрії, для зйомок відеороботи повернулась до рідного Івано-Франківська. Знімальний процес відбувався у максимально короткий термін. Не обійшлось і без форс-мажорних обставин, які спіткали команду. Через обстріли та блекаут, що взимку щодня залишав мільйони українців без світла, в екстреному порядку довелось змінювати одну з локацій зйомок.

«Одні з головних сцен відеороботи нами зніматись на сцені Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок, проте через відключення світла та відсутність генератора на локації цей процес був неможливим. Довелось терміново «переїжджати» до обласної філармонії, саме на цій сцені й відбулись подальші знімання. Я вважаю це везінням та долею, оскільки так збіглося, що у цей час зала була вільна та ніким не зайнята, адже там щоденно відбуваються різні активності», – відверто розповіла RODZYNKA.

Окрім самої співачки, у відеороботі є ще одна героїня – це маленька гімнастка, яка стала уособленням цвіту нації та світлого майбутнього. Окремо слід підкреслити, що однією із локацій кліпу стала соляна кімната. Вона чудово підійшла до загальної концепції знімання та додала вишуканості роботі.

Аби підкреслити весняний настрій, який безпосередньо несе пісня «Ще настане травень», у відеороботі були побудовані локації, у яких використовувались справжні квіти та різноманітна рослинність.

«Сподіваюсь, що ця робота зігріє душу кожного українця та змусить усміхнутись», – підсумувала RODZYNKA.