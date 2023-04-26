Росія захоплює активи іноземних компаній, щоб вони не могли покинути її ринок

Росія установила тимчасовий контроль над активами фінської енергетичної групи Fortum та її колишньої німецької дочірньої компанії Uniper.

Про це повідомляє Reuters.

Контрольний пакет акцій у Fortum належить Фінляндії, яка цього місяця приєдналась до НАТО і викликала цим невдоволення Москви. Російський підрозділ компанії має сім теплових електростанцій на Уралі та в Сибіру і разом із партнерами — частку у володінні вітровими та сонячними електростанціями. Вартість цих активів на кінець 2022 року складала $1,87 млрд.

І Fortum, і Uniper намагалися вийти з ринку рф. Однак тепер їх акції передали в тимчасове управління федеральному агентству росії з керування майном. Державний російський банк ВТБ заявив, рф слід придбати та володіти активами таких іноземних компаній і повертати їх лише після зняття санкцій.

«Постанова не стосується питань власності і не позбавляє власників їхніх активів. Зовнішнє управління має тимчасовий характер і означає, що первісний власник більше не має права приймати управлінські рішення», — пояснили у відомстві.

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