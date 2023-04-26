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В Овручі до 1 червня завершать будівництво дитсадка за кошти Естонії

26.04.2023

В Овручі на Житомирщині до 1 червня завершать будівництво дитячого садка, що зводиться за кошти Естонії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Житомирщина – це регіон, де Естонія фокусується на відбудові, подаючи приклад для решти. Перший етап, який ми тут виконуємо, це дитячий садок в Овручі, і його буде завершено 1 червня. Я дуже рада оголосити, що Естонія займеться і другою частиною дитячого садка ще на 80 дітей. Ми поділимося своїм досвідом щодо якісної турботи про дітей. Також підтримуємо відбудову мосту в Малині і підтримуємо інші проєкти, у тому числі Фонд Олени Зеленської», – сказала Каллас.

За її словами, ці будівлі мають бути достатньо сучасними і такими, аби інші партнери могли їх легко відтворити в Україні.

«Відбудова спільно з євроінтеграцією та реформами – це прекрасне прискорення для економіки України. Вимоги Європи слугують саме знаком якості для інвесторів, а антикорупційна політика може призвести до зростання економіки. Це було і в нашому досвіді, тому я певна, що так і буде в досвіді України», – додала урядовиця.

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