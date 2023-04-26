Лікарні Полтави отримали гуманітарну допомогу з Франції

Полтавська міськрада повідомила про отримання гуманітарної допомоги від французського благодійного фонду у розмірі близько 2 млн грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Війна триває. Триває на багатьох напрямках не тільки географічно, але й стратегічно. Полтава із самого початку повномасштабного вторгнення росії стала гуманітарним хабом і справді важливим центром, у томи числі й медичним, для наших військових.

Для міських закладів охорони здоровʼя існує потреба в забезпеченні наборів для лікування постраждалих від гострих поранень/опіків під час війни, а також пацієнтів старшого віку з виразковими захворюваннями кінцівок (венозна, діабетична стопа тощо). Своєчасне та якісне надання медичної допомоги таким пацієнтам, запобігає розвитку тяжких ускладнень.

Робили заявку на отримання особливих ліків для медзакладів нашого міста. Сьогодні ми отримали цю допомогу для 4 лікарень», — повідомили у Полтавській міськраді.

Придбання, доставлення та передача чергової партії гуманітарної допомоги була організована завдяки асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» (Aide Médicale& Caritative France-Ukraine), її операційному директору Діані Дольс та компанії «САнрайс Логістікс» за допомогу та підтримку. Загальна сума допомоги становить 50 тисяч євро.